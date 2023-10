Pitbull troppo aggressivo a Grosseto: i residenti di via Grieg: "Abbiamo paura"

Un pitbull sta terrorizzando un quartiere intero. Succede a Grosseto, nella zona di via Grieg dove gli episodi di aggressioni ad altri cani e accompagnatori si sommano ormai in maniera troppo frequente. L’ultimo caso qualche giorno fa quando il pitbull, mentre stava effettuando il suo solito giro nella zona, ha aggredito un lupo Cecoslovacco. I due animali hanno iniziato a mordersi e per dividerli, una persona (uno dei due proprietari) è rimasta ferita in modo serio alle braccia. Tanto che è dovuta intervenire l’ambulanza del 118. Molte le proteste dei residenti di una zona, tenuta ormai sotto scacco da questo animale troppo aggressivo. Un gruppo di persone, che possiede alcuni cani, ogni volta rischiano l’aggressione. Qualche mese fa hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. "Chiediamo - dicono preferendo l’anonimato - che vengano date prescrizioni al padrone del pitbull. Quell’animale deve uscire legato e con la museruola. E’ troppo pericoloso".