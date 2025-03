Pista di atletica, al via l’iter per la valutazione ambientale

MONTE ARGENTARIOL’iter per l’impianto di atletica leggera in località le Piane va avanti, affidati i servizi di redazione della documentazione ambientale della valutazione di incidenza del progetto per la realizzazione dell’opera. L’amministrazione argentarina prosegue con la riqualificazione dell’area, prevedendo la realizzazione di un campo di atletica leggera da destinare alle discipline sportive con annesse zone di riscaldamento, tribune e spogliatoi. I passaggi burocratici sono ancora tanti e per realizzare le opere è stato necessario, nei giorni scorsi, affidare il servizio di studio di incidenza ambientale, che viene redatto con lo scopo di fornire un’adeguata analisi delle potenziali interferenze sulle caratteristiche ecologiche dei principali habitat e delle specie protette appartenenti al ’sistema Rete Natura 2000’ presenti nelle aree di intervento. L’area è infatti situata a due passi dalla laguna di Orbetello, con tutte le peculiarità naturalistiche a cui prestare attenzione in vista dei lavori che, stando alle previsioni del sindaco Arturo Cerulli, potrebbero iniziare al termine della prossima stagione estiva. Il costo previsto sarà di circa 1 milione 950 mila euro, che vedranno tre enti protagonisti: la Regione e lo Stato, che per i lavori hanno stanziato circa 500 mila euro a testa, e il Comune, che metterà la parte restante per completare il quadro economico.

Si tratta di un’opera per la quale si è spesa in prima persona la campionessa portoercolese Ambra Sabatini, che esattamente un anno fa aveva portato anche il Ministro allo Sport Andrea Abodi a visitare l’area della struttura, dopo il ricevimento del consiglio comunale argentarino. "Spero di regalare questo sogno a tutti, pensare che i ragazzi avranno questa possibilità mi rende orgogliosa", aveva detto Ambra Sabatini durante l’incontro. "L’impianto sognato da Ambra è diventato un sogno anche mio", aveva detto tra le altre cose il Ministro Abodi. L’iter burocratico va dunque avanti. "Stiamo procedendo con la tempistica dettata dalla burocrazia sull’approvazione dei documenti – sottolinea Arturo Cerulli (foto) –. Siamo ottimisti e l’obiettivo rimane di iniziare i lavori intorno al mese di ottobre. Stiamo rispondendo ai commenti dei vari enti anche a livello ambientale, stiamo procedendo bene e dovremmo iniziare prima della fine dell’anno".

Andrea Capitani