Pista ciclabile Grosseto-Marina. Iniziati i primi lavori per l’impianto d’illuminazione

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del grande impianto d’illuminazione per la pista ciclabile che collega Grosseto a Marina di Grosseto. La ciclabile infatti, che dal quartiere di Grosseto dell’Uliveto arriva fino alla località balneare, sarà tutta illuminata, grazie a un maxi progetto che vedrà coinvolti tre protagonisti: Sorgenia, il Comune di Grosseto e Sistema, quest’ultima è la società partecipata al 100% dall’Amministrazione comunale. Il progetto prevede quindi che la ciclabile di 10 chilometri, che collega il capoluogo alla frazione balneare, sia illuminata. Di metà progetto se ne occuperà Sorgenia, mentre dell’altra metà Sistema. Dalla fine di giugno Sorgenia ha aperto il cantiere per la costruzione del parco fotovoltaico di Grosseto, uno dei più grandi e produttivi della Toscana. Un progetto per oltre 32 MW di potenza installata che, entro la prima metà del 2024, sarà in grado di produrre ogni anno circa 58 GWh di energia da fonte solare per soddisfare i consumi elettrici di 22.000 famiglie (oltre i due terzi degli abitanti di Grosseto) evitando l’immissione in atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di CO2 l’anno.

Sorgenia ha concordato con il Comune di Grosseto che la costruzione dell’impianto fotovoltaico sia accompagnata dall’installazione di un innovativo impianto di illuminazione lungo la ciclabile che collega la città al lido di Marina. Sorgenia si occuperà del tratto che va da Grosseto alla discarica Le Strillaie. Sistema invece si occuperà del rimanente tratto. E in questi giorni è iniziato lo scavo per la posa dei plinti in cemento armato che sosterranno i pali dell’illuminazione ed i cavi dell’elettricità. Saranno ben 400 i plinti che saranno acquistati da Sistema e poi posizionati dalla zona della discarica fino a Marina di Grosseto. L’impianto in questione sarà a led, per un maggior risparmio energetico, e con una tecnologia con sensore di movimento, ovvero si accenderanno al passare di qualcuno, evitando così di rimanere accesi inutilmente la notte. La rilevazione del movimento elimina gli sprechi di luce soprattutto a tarda notte. La possibilità di ridurre ulteriormente l’illuminazione, in assenza di persone, diminuisce al minimo i consumi energetici e le conseguenti emissioni di CO2. Gli operai di Sistema hanno iniziato i lavori, che termineranno nei prossimi mesi.