Piscina, la situazione: "Il sopralluogo fatto nei giorni scorsi"

MASSA MARITTIMA"Sulla piscina di Massa Marittima è massimo l’impegno da parte del Comune per arrivare all’obiettivo tanto atteso dai cittadini, e per noi fondamentale, della riapertura dell’impianto. - afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - La sollecitazione del consigliere Brogi mi consente di dare comunicazione delle operazioni che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo e delle ultime novità". Nei giorni scorsi hanno fatto il sopralluogo i tecnici della Provincia che torneranno a Massa Marittima la prossima settimana per verificare le condizioni di gestione e alcuni interventi in somma urgenza. Questo ci consentirà di contrattare per la riapertura e definire finalmente i tempi."Come è noto – prosegue Marconi - l’impianto è di proprietà della Provincia che lascia alcuni interventi al Comune di Massa Marittima all’interno di una convenzione che gli enti hanno sottoscritto. Proprio per questo accordo il Comune ha realizzato una nuova centrale termica e ha fatto l’impermeabilizzazione della vasca, lavori terminati immediatamente a ridosso del Covid. La pandemia ha portato una nuova normativa per la gestione delle piscine e l’incremento dei prezzi dell’energia ci ha costretti a rivedere gli accordi con le società interessate alla gestione, che non sarebbe stata sostenibile con i soli abbonamenti. Nei mesi scorsi e precisamente a novembre, il Comune di Massa Marittima ha fatto un intervento sulla copertura per la sostituzione di alcuni ’cupolini’ del tetto. L’amministrazione comunale ha dimostrato di aver agito nei modi adeguati alla messa a norma dell’impianto anche alla Regione Toscana, tanto che la stessa ha concordato una proroga per l’apertura, riconoscendo gli interventi già realizzati e le difficoltà oggettive". Dall’Amministrazione comprendo il disagio per uno stop che sta diventando troppo lungo, ma non ci sono state le condizioni per riaprire prima.