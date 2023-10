Piscina, agevolazioni per chi va a Follonica

La piscina di Bagno di Gavorrano per molto tempo sarà inibita al pubblico per una serie di interventi di restauro. Allora, per far fronte al disagio, il Comune ha trovato un accordo con l’Amatori Nuoto Follonica, per ridurre il costo degli abbonamenti per i suoi residenti. Il Comune di Gavorrano, infatti, alla luce di tutta una serie di verifiche eseguite sull’impianto e riguardanti la staticità strutturale, come richiesto dall’ Asl, in conseguenza delle infiltrazioni di acqua dalle vasche e danni alla copertura, che compromettono la sicurezza degli utenti della piscina, ha deciso di fermare l’attività per la stagione 2023-2024. Alla luce di tutto questo, per limitare il disagio derivante dalla chiusura della struttura, è stato raggiunto un accordo con l’Amatori Nuoto di Follonica e così dalle casse comunali uscirà una cifra pari al 30% dell’importo che i gavorranesi dovranno versare per nuotare nella piscina follonichese.

Roberto Pieralli