Pirati giovani, ma pieni di entusiasmo: caccia al tesoro divertente

Grande successo per la Caccia al Tesoro dei giovani pirati, che si è svolta a Porto Ercole come ’antipasto’ della Notte dei Pirati. Tanta partecipazione dei "baby" bucanieri, con oltre un centinaio di bambini e ragazzi che hanno preso parte alla rassegna. "Possiamo affermare che anche quest’anno la Caccia al tesoro dei giovani pirati è stata un successo – dicono gli organizzatori –. Infatti più di 100 pirati, da quest’anno coadiuvati direttamente da numerose mamme, hanno affrontato con audacia e determinazione le tante prove, correndo sul Lungomare e sulle spiagge, alla ricerca del forziere del tesoro sotterrato nella sabbia".

E, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, ci sono stati anche dei vincitori. Si tratta della ciurma de "I Pirati…ni Sguaiati!", che per primi hanno risolto tutti gli enigmi e sono arrivati alla conquista del forziere. Le altre ciurme che hanno partecipato, anche queste dai nomi fantasiosi, sono state: "I pirati a mareggiati", "I pirati ncorallati", "I baiopirati", "Kuroi Nami-L’Onda Nera", "Li pirati sparati" e "I guardiani del tridente maledetto". A concludere degnamente la serata, grazie ai Pirati di Sgalera, c’è stato il suggestivo e unico incendio del borgo antico che, grazie a bengala e fumogeni, ha tenuto a bocca aperta sia i partecipanti che i turisti. "Ringraziamo l’associazione Il Girotondo, Michela e Doriana – concludono gli organizzatori del Comitato Pirati – e diamo appuntamento a sabato con La Notte dei Pirati".

La manifestazione clou, che precederà un altro evento collaterale previsto domenica con la regata velica dei giovani corsari che avranno come obiettivo la conquista della bandiera, inizierà sabato con il raduno alle 18.30 in piazza Vespucci. A seguire la sfilata in viale Caravaggio e sul Lungomare, seguita dalla conquista della bandiera a colpi di remi. Per finire con i fuochi pirotecnici.

Andrea Capitani