Pinocchio "sui generis" Marionette alla Leopolda

In un teatro di marionette dismesso, un luogo dal sapore incantato, avviene un curioso ribaltamento: anziché essere i pupazzi a impersonare gli esseri viventi sono gli esseri umani, gli attori, a muoversi come dei burattini. È un "Pinocchio" sui generis quello di Zaches Teatro che sarà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica domani alle 17. La compagnia residente in teatro propone questo suo lavoro adatto a un pubblico di tutte le età e portato in scena da Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco e Enrica Zampetti, con la regia di Luana Gramegna. Premiato per "Migliore attrice" e "Miglior scenografia" al 22° International Festival of Children’s Theatre di Subotica, in Serbia, il "Pinocchio" di Zaches Teatro, liberamente ispirato al romanzo "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" di Carlo Collodi e dedicato al maestro Nikolaj Karpov, porta lo spettatore in un mondo liminale, frontiera magica tra il sogno e la realtà, grazie alla figura enigmatica della Fata-bambola turchina.