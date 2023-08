Pilota perde il contatto Al via lo "scramble"

Il pilota di un piccolo bimotore da turismo non rispondeva alle chiamate radio mentre era in volo nello spazio aereo nazionale ed è scattato l’allarme per l’assenza prolungata di contatti radio. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando il Combined Air Operation Centre (Caoc) in Spagna ha ordinato il decollo immediato - lo "scramble" - di due velivoli Eurofighter del 4 ° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, con il compito di andare a verificare cosa stesse accadendo a questo velivolo da turismo in volo dalla Francia verso il sud Italia. In pochi minuti, i due caccia - sotto la guida dei controllori della Difesa Aerea dell’11° Gruppo Dami di Poggio Renatico - hanno raggiunto il piccolo aereo, all’altezza del Circeo, e dopo essere entrati in contatto visivo con il pilota e aver verificato che lo stesso aveva ripreso regolarmente il contatto precedentemente interrotto, sono tornati alla base aerea a Grosseto per riprendere il servizio di allarme.