"Pillole di Movimento". Attività fisica per tutti

Aprire una scatola di farmaci e scoprire che dentro c’è un bugiardino unico nel suo genere: informa certo, ma su come far più movimento correndo incontro ad una vita centrata sul benessere. Torna Pillole di Movimento, l’iniziativa promossa dalla Uisp in collaborazione con il Comune di Grosseto e la Asl, nata per promuovere l’attività fisica e stili di vita corretti. Il progetto Movement Pills, cofinanziato dall’Unione Europea, è già stato proposto durante la pandemia, permettendo a circa 200 persone di avvicinarsi ai corsi della Uisp e delle società affiliate. Danza, fitness, piscina, ginnastica posturale, ginnastica dolce, attività fisica adattata, taijiquan, qigong, volley e tennis sono alcune delle discipline che gli utenti possono iniziare a praticare. Per scegliere l’attività più adatta alle proprie esigenze e passioni, il mezzo sarà sempre lo stesso: una scatolina che sembra un medicinale, ma che in realtà ne previene l’utilizzo, con all’interno un foglietto che spiega il progetto. Ne saranno distribuite diecimila nelle farmacie comunali, negli studi medici e nelle parafarmacie Conad. Nel bugiardino è incluso anche un Qrcode che permette di contattare la Uisp e le associazioni partecipanti al progetto, che offriranno l’opportunità di iniziare un’attività sportiva con due mesi di prova gratuita.

"Questa iniziativa mi piace molto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Chiunque, a qualsiasi età può cominciare a praticare sport per migliorare la propria qualità della vita. La città di Grosseto ha scelto di essere in prima linea per combattere la sedentarietà". "E’ importante costruire la società e cultura del benessere – dice l’assessore Fabrizio Rossi – e vogliamo dare un segnale concreto, rimarcando il concetto che lo sport è cultura e fa bene a tutte le età".

"Riproponiamo, dopo il successo ottenuto nel 2022, una campagna di prevenzione e contrasto alla sedentarietà – afferma Massimo Ghizzani, presidente Uisp -. La nostra idea è far sì che lo sport sia per tutti, rivolto anche a persone con disabilità, a chi si trova in condizioni di disagio socio-economico e a soggetti fragili". "Eliminando la sedentarietà si incrementa l’inclusione sociale e benessere – dice Paolo Lecci per le Fcr –. E’ una delle nostre missioni".

Maria Vittoria Gaviano