Pietro Bonfilio si esibisce al "Castagnoli". Un concerto per il nuovo anno

Domani, alle 17.30 al teatro Castagnoli è in programma il primo concerto della stagione di Morellino Classica Festival Internazionale, sul palcoscenico Pietro Bonfilio direttore artistico del Festival, pianista riconosciuto a livello internazionale che eseguirà musiche di Schumann: Carnaval Opera 9. Pietro Bonfilio, primo musicista maremmano ad aver suonato al Teatro alla Scala, riceverà un’onorificenza da parte del Comune di Scansano come messaggero musicale della Maremma nel mondo. Pietro Bonfilio si è diplomato al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano con il massimo dei voti. Successivamente ha conseguito un master in Performance al Royal Conservatoire of Scotland. Durante il suo percorso di formazione ha avuto modo di approfondire i suoi studi con vari maestri quali Lang Lang, Vincenzo Balzani, Michele Campanella, Jean-Marc Luisada. A novembre si è esibito al Teatro alla Scala accompagnato dall’Orchestra dei Cameristi della Scala diretti da Vakhtang Kakhidze. La sua recente tournée 2023 ha toccato molti teatri europei e intercontinentali. Tra i suoi lavori di maggior successo spicca il CD del 2019 dedicato all’800 russo grazie al quale ha ottenuto la copertina di Suonare News-La rivista dei musicisti. Nel 2017 è stata pubblicata la sua prima incisione per l’etichetta olandese Brilliant Classics dedicata al compositore russo Dimitri Kabalevsky. E’ di pochi giorni fa l’uscita del terzo CD dedicato a Claude Debussy e a Dimitri Shostakovich e al suo allievo Galynin Shostakovich. Insegna pianoforte al Conservatorio "Monteverdi" di Cremona. L’ingresso al concerto è a offerta libera a sostegno delle attività del festival.