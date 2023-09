"Pierazzi a Follonica: bando pubblico per mantenere la colonia" Il Partito Democratico di Follonica sostiene l'iniziativa dell'amministrazione comunale di pubblicare una manifestazione d'interesse per la colonia Pierazzi, in rispetto della volontà popolare. L'obiettivo è capire se c'è interesse da parte di privati ad investire su Follonica per il recupero della struttura.