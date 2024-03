Piccolo Festival Tirreno. Margherita Buy in diretta streaming

Nuovo appuntamento con il Piccolo Festival Tirreno in programma oggi alle 21.30, con Margherita Buy in diretta streaming. Ultimi posti disponibili per la rassegna che andrà in scena a Follonica, con l’attrice che sarà ospite in collegamento e la sceneggiatrice Doriana Leondeff (tra i suoi grandi film "Pane e tulipani", "Le acrobate" e "Agata e la tempesta") in sala. Sarà trasmesso "Volare", un film di Margherita Buy dove la protagonista è Anna B., un’attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L’aviofobia, ereditata dal padre, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole "spedirla" oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l’ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare.