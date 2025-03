Piccole donne. Al teatro Salvini in scena Alcott

PITIGLIANOPer la stagione teatrale di Pitigliano arriva lo spettacolo di Anna Meacci in "Piccole donne crescono?". Oggi alle 18, al teatro Salvini, andrà in scena lo sceneggiato ispirato al testo di LM Alcott. Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino (che ha composto testi e musica originali) sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. È opera loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale. Jo, Meg, Amy e Beth tentano, ognuna a modo suo, di trovare il loro posto nel mondo anche a costo di infrangere le leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata a una donna. Le sorelle March rappresentano da sempre "l’incessante lotta interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo". Esattamente come noi, ancora oggi. Nel foyer del teatro ci sarà l’esposizione di Les Aquarellistes, nell’ambito del progetto "Metti una sera a teatro". Sarà possibile visitare l’esposizione anche oggi, il giorno dello spettacolo. La stagione teatrale di Pitigliano è promossa dal Comune, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. La regia dello spettacolo è di Matteo Marsan e Davide Lettieri, le luci di Davide Lettieri, la fonica di Damiano Migliozzi. La prevendita biglietti on line è disponibile sul sito https://salvini.adarte.18tickets.it/event/18712. Il costo dei biglietti singoli in platea è di 16 euro per l’intero, 13 euro il ridotto (sotto i 25 e sopra i 65 anni di età); in galleria 13 euro per l’intero, 11 per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero3500382685. Il Comune ringrazia "Panificio Celata e l’azienda vitivinicola Villa Corano che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti".