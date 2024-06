"Piatti di Pirite" a cena. Sette chef ed emozioni

Una cena esperienziale, un tuffo nel passato minerario delle Colline metallifere. La cena "Piatti di Pirite" che si svolgerà domani sera negli ex Bagnetti di Gavorrano sarà un vero e proprio evento che unirà all’enogastronomia una full immersion nel passato minerario del territorio gavorranese. "Questo evento speciale unisce le eccellenze enogastronomiche ad una particolarità del territorio quale il mondo delle miniere", dice Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio.

In linea con la filosofia che da sempre anima questo storico progetto, ‘Piatti di Pirite’ aprirà Girogustando, la rassegna enogastronomica realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana, e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. Piatti di pirite si discosta però parzialmente dal format classico: i ristoratori saranno sette, la cena sarà preceduta da alcune visite guidate, e verrà servita nel caldaino di metallo che era il contenitore in cui le mogli davano il pranzo al marito che lavorava in miniera.

"Questa cena sarà un cumulo di emozioni – racconta il direttore provinciale di Confesercenti Andrea Biondi –, perché offre un valore aggiunto a livello esperienziale. I commensali potranno visitare il museo in galleria del parco minerario di Gavorrano e chiederemo alle guide nella narrazione di soffermarsi sul pasto dei minatori che certo che non avevano la mensa. Questa cena è stata resa possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Gavorrano, e la collaborazione dell’associazione ristoratori di Gavorrano e della Proloco. Dopo la visita guidata al museo in galleria e la passeggiata al Teatro delle rocce, alle 20 ci sarà l’aperitivo con i vini dell’azienda La Pierotta attraverso al collaborazione con il Consorzio tutela vini di Maremma".

Per informazioni e prenotazioni 0564-438811 0566-263319.

Roberto Pieralli