Piano Festival La chiusura a Torre Saline: Orbetello in scena con Nakata Asagi

La classe, la genialità e la grazia della pianista Nakata Asagi (nella foto) chiudono la dodicesima edizione dell’Orbetello Piano Festival. Oggi alle 21.30 nel Forte di Torre Saline ad Albinia va in scena il talento di una delle migliori pianiste del mondo che proporrà un programma con musiche di Russo e Liszt.

Asagi Nakata ha recentemente ricevuto il 1° Premio al Budapest Liszt Ferenc Competition e ha ricevuto una borsa di studio completa dalla Adam Gyorgy Foundation per partecipare al festival Franz Liszt di New York. È vincitrice di numerosi concorsi internazionali tra cui il primo premio al Franz Liszt Weimar (2009), Epta Belgian International (2009), Beethoven Piano Society of Europe Junior (2010) e seconda classificata al Windsor 2015 Concorso Pianistico Internazionale. Si è esibita alla Wigmore Hall, Cadogan Hall, St. James’s Piccadilly, Steinway Hall e tutte le principali sale di Londra e anche con prestigiose orchestre quali la Philharmonic Chamber Orchestra of South Bohemia, Southbank Sinfonia e Finchley Chamber Orchestra. Asagi ha studiato alla Royal Academy of Music di Londra con Christopher Elton e Tatiana Sarkissova come Constance Bastard Memorial Scholar e si è laureata con lode nel 2018. È anche un’artista della Concordia Foundation e prossimamente vedrà la pubblicazione del suo cd di debutto da solista con brani del compositore Roberto Russo. Come appendice in margine al festival, domenica 13 alle 19 sarà presentato il volume "Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero" di Mario Barcellona e Bruno Montanari. Per informazioni e prenotazione dei biglietti è possibile telefonare ai numeri 353-4407785 e 389-2428801.