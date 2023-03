Petizione, paternità e imprecisioni

In merito all’effettiva "paternità" dell’iniziativa della petizione in difesa del liceo classico di Orbetello, occorre fare una precisazione per chiarire la situazione.

L’iniziativa è partita da un gruppo di ex studenti della scuola e la petizione, quindi, non aveva e non ha alcuna connotazione politica, nell’articolo pubblicato ieri abbiamo erroneamente scritto che ai Giovani Dem veniva contestato il fatto di aver rivendicato il merito della petizione, ma in realtà nessuno dei Giovani Dem lo aveva fatto.