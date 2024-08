Strage di pesci, stato di calamità e 1 milione di euro per la Laguna di Orbetello

Orbetello, (Grosseto), 1 agosto 2024 – Firma dello stato di calamità e stanziamento di 1 milione di euro per la Laguna di Orbetello. Il decreto firmato dal presidente della Regione Eugenio Giani prevede l’impiego di 350mila per la rimozione delle carcasse dei pesci morti a causa del surriscaldamento delle acque della laguna; altri 650mila euro per coprire con ristori i pescatori e le altre attività, turistiche e commerciali, danneggiate nel territorio.

“Ci siamo dati sei mesi di tempo – spiega il presidente – per mettere in campo tutto ciò che la Regione può fare per rimediare alla grave situazione che interessa uno dei luoghi più belli della Toscana, un sito di interesse nazionale. Faremo poi tutti gli interventi strutturali necessari, come ad esempio canali che garantiscano maggiore circolazione delle acque. La Regione è impegnata fino in fondo per la tutela della laguna, un ambiente naturale unico al mondo al quale la Toscana guarda con orgoglio”.

Intanto il monitoraggio è continuo. “In Laguna la situazione è stazionaria, ci preoccupano i venti di scirocco che spireranno per tutto il fine settimana”. A dare l'aggiornamento il sindaco di Orbetello ( Grosseto) Andrea Casamenti che ribadisce: "Situazione complicata, ma le nostre spiagge sono tutte balneabili”. Il fine settimana si preannuncia ancora complicato per i venti in arrivo dal quadrante sud e la situazione nella Laguna di ponente, zona di Fibbia “che - dice ancora il primo cittadino di Orbetello - desta molte preoccupazioni a causa del gran caldo che alza in modo eccezionale la temperatura delle acque e resta, quindi, sotto stretto monitoraggio per problematiche all'ossigeno. Noi come Ente locale possiamo lavorare per contenere la situazione e avanzare alcune proposte, tra cui quella del posizionamento di macchine per l'ossigenazione in alcuni punti della Laguna che, domani mattina porteremo al vaglio del Comitato tecnico scientifico”.

Nell'ambito del contenimento prosegue il monitoraggio delle sponde per la raccolta delle carcasse di pesce e “delle acque - sottolinea Casamenti - con l'ausilio di un mezzo e di personale che ci è stato messo a disposizione dal comando dei Vigili del fuoco di Grosseto che ringraziamo per il supporto. In queste ore, inoltre, stiamo reperendo tutte le autorizzazioni necessarie per posizionare al più presto le panne di contenimento all'uscita del canale di Ansedonia, volte a garantire il corretto deflusso dell'acqua in uscita”.

Per domani, 2 agosto, poi è attesa la delegazione della commissione ambiente della Camera dei Deputati: Casamenti la riceverà in Comune “poi faremo una ricognizione in elicottero di tutta l'area della Laguna, in modo che i rappresentanti della commissione possano rendersi conto della situazione complessiva. Farò presente alla commissione l'urgenza dell'approvazione della legge che norma la gestione della Laguna, in quanto sono necessari fondi ingenti a livello nazionale, quantificabili in decine di milioni di euro, per finanziare gli interventi strutturali definitivi volti a garantire la buona salute del nostro ecosistema lagunare”.