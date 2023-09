Pescavano illegalmente ricci di mare: multa di 10mila euro

Follonica (Grosseto) – Pescavano illegalmente ricci di mare e per questo sono stati multati in maniera pesante. Verbali per 10mila euro e sequestro dell'attrezzatura per due subacquei sorpresi dalla guardia costiera nel golfo di Follonica in orario notturno. La pesca illegale avveniva tra Follonica e Piombino.

La pratica è vietata, ma loro si muovevano con l'ausilio di due complici posizionati sul litorale che fungevano da palo. È successo nella notte tra il 25 ed il 26 settembre. Appena scoperti i due subacquei hanno rilasciato in mare il pescato ma questo non gli ha evitato di essere sanzionati per pesca subacquea notturna ed intralcio all'attività ispettiva.

La guardia costiera ricorda che raccolta incontrollata dei ricci crea danni enormi all'ecosistema marino con seri rischi per il depauperamento dell'ambiente e delle risorse del mare.