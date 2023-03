‘Persone nel viaggio’, 20 poesie di Luzi tradotte da altrettanti poeti irlandesi

Alle 18 di oggi, alla Palomar, sarà presentato il libro "Persone nel viaggio-People on a journey", che racchiude venti poesie del poeta Mario Luzi, tradotte da venti poeti irlandesi. La presentazione sarà a cura del professore Alessandro Gentili, traduttore e saggista nonché curatore dell’opera e del professore Giuseppe Mainardi. Le poesie saranno lette da Richard Harris. Il libro, presentato all’Istituto Italiano di Cultura a Dublino e all’University College di Cork, non è stato mai presentato in Italia prima d’ora. La presentazione alla libreria Palomar sarà in forma di conversazione tra i due professori: sulla poetica di Luzi, il suo amore per l’Irlanda, il valore dell’amicizia, la disciplina della traduzione. Saranno letti alcuni testi originali di Luzi e corrispondenti traduzioni dei poeti irlandesi. Mario Luzi (1914-2005) è uno dei maggiori poeti del Novecento Italiano. Persone nel viaggio-People on a Journey, da un’idea di Fabrizio Dall’Aglio, responsabile della collana di poesia della Passigli Editori, Valerio Nardoni, docente di letteratura spagnola all’università di Modena, e Alessandro Gentili, saggista e traduttore, è inteso come omaggio all’opera e alla persona di Luzi, e al rapporto di amicizia che gli stessi Dall’Aglio, Nardoni e Gentili avevano con Luzi. Il poeta amava l’Irlanda e ammirava la poesia irlandese. Così, venti poeti irlandesi sono stati invitati a tradurre ciascuno un testo di Luzi, testi scelti da Gentili.