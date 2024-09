Personale del 118 aggredito durante i soccorsi

Equipaggio del 118 interviene alle cascate di Saturnia per soccorrere una signora, ma all’arrivo scoppia un diverbio con una coppia di ragazzi intervenuti nel primo soccorso che si scagliano contro il personale sanitario.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri alle Cascatelle dove era arrivata l’ambulanza della Misericordia – su attivazione del "118" – era arrivata per prestare aiuto ad una signora colta da malore. I soccorritori, una volta arrivati, hanno trovato due ragazzi che stavano prestando la prima assistenza alla signora.

La situazione è però degenerata non appena i soccorritori hanno iniizato a prestare le cure, perché i due ragazzi hanno iniziato ad inveire contro di loro prima verbalmente e poi spintonandoli, tanto che è stato necessario chiamare i carabinieri. Una situazione di pericolo anche per gli tessi soccorritori costretti addirittura a sospendere il loro intervento nei confronti della donna colpita da malore. Contro i due aggressori si sono levate pure le proteste delle altre persone presenti nella zona.

I due, quindi, alla fine sono scappati in fretta e furia continuando ad inveire contro l’equipaggio.

Sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri che, però, grazie alle testimonianze dei cittadini hanno potuto raccogliere preziosi elementi per poter risalire all’identità dei due che sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Per il momento è stata presentata una denuncia per minacce e interruzione di pubblico servizio.