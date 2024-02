Persa la Bussola, ma arriva "Il Veliero". Oggi l’inaugurazione del nuovo ristorante

Da un ristorante storico di Porto S.Stefano a un altro. La Bussola, dopo la chiusura avvenuta alla fine dell’anno, cambia gestione e riapre come "Il Veliero". L’inaugurazione ci sarà oggi con l’apericena, mentre da domani il locale aprirà i battenti a tutti gli effetti.

"Avevo già lavorato nel 1987 alla Bussola – racconta Vincenzo Di Roberto, assieme al figlio Nicola – poi dovevo partire per lavorare all’estero ma ho conosciuto mia moglie Enza e ho aperto Il Veliero nel 1990, spostandoci poi nel 2013 sulla Giannella. Nel 1997 è nato mio figlio Nicola, a cui sto insegnando il mestiere per passare pian piano il testimone. Al Veliero. Dove si troveranno i nostri piatti, tra cui il poker di antipasti di pesce dedicato a Raffaella Carrà, che era una nostra cliente così come Renato Zero. E ci portiamo i nostri dipendenti storici della cucina e di sala che abbiamo da 31 anni, tenendo due lavoratori della Bussola assieme al nostro personale. Al Lido di Giannella avevamo 27 dipendenti, purtroppo qualcuno non abbiamo potuto portarlo essendo un’attività più piccola. Il motore e la mente è mia moglie Enza. E così sarà anche per mio figlio Nicola, con la sua compagna Chiara".