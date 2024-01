Permessi per la Ztl. Iniziano i rinnovi

A Pitigliano si possono rinnovare i permessi per la Ztl e il Comune avisa che per la prossima estate sarà attivato anche il varco di piazza Petruccioli. la zona a traffico limitato interesserà alcune fasce orarie dei giorni feriali e le giornate festive e prefestive (ad esempio il sabato). Attualmente è in servizio solo il varco di via Roma. "Sarà dunque possibile fornire ai turisti e ai residenti – spiegano dal Comune di Pitigliano – una zona più vivibile grazie alla limitazione, per alcune fasce orarie, dell’accesso dei veicoli non autorizzati". Durante il periodo invernale la Ztl di piazza Petruccioli sarà attiva solo nei giorni festivi e prefestivi, mentre dal 15 giugno al 15 settembre sarà attiva durante alcune fasce orarie e in questo caso l’accesso sarà consentito solo agli autorizzati. Per i tre mesi estivi la Ztl sarà attiva nei giorni feriali dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 6. Giorni festivi e prefestivi tutto il giorno. Per richiedere i nuovi permessi è possibile rivolgersi all’ufficio della Polizia municipale dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 10.