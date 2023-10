Permessi per la Ztl in scadenza. Ecco come rinnovarli

Il Comune di Grosseto e Sistema Srl ricordano che martedì 31 scadono i permessi Rd (proprietari domiciliati) e G (proprietari garage) per l’accesso alla Ztl del capoluogo. Sarà possibile effettuare il rinnovo rivolgendosi all’Ufficio permessi in via Monte Rosa 12 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17. Per maggiori informazioni è possibile contattare Sistema Srl alla mail [email protected] o al numero 0564 488520.