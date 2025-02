Percorsi e orientamento, piace il progetto della 5A del "Lotti"

FOLLONICA

Il primo posto al concorso organizzato da Unioncamere e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno collegato al progetto per il progetto Pcto e ricerca in collaborazione con Venator è andato all’Itis di Massa Marittima. I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (in breve Pcto), ex alternanza scuola-lavoro, sono dei percorsi formativi di alternanza utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e sviluppare competenze trasversali. Un lavoro che ha visto il successo della classe 5A dell’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima. Un lavoro innovativo che ha messo in luce competenze, impegno e passione degli studenti del Bernardino Lotti, valorizzando l’importanza della sinergia tra scuola e mondo del lavoro. A tutti gli studenti coinvolti è andato il ringraziamento della dirigenza scolastica che ha ricolto anche un grande grazie anche a Venator.