Per Lynn e Pizzichi : "Niente turbamento e interruzione di servizio pubblico"

Erano stati accusati di interruzione e turbamento di servizio pubblico. Era stato il Comune di Follonica a denunciare ai carabinieri i consiglieri comunali Charlie Lynn (Forza Italia) e Daniele Pizzichi (allora in quota Lega). Il motivo? "Troppe interrogazioni presentate che non permettono agli uffici di lavorare serenamente". Questa era l’accusa dell’ente ai due consiglieri, accusati di "lavorare troppo" ma non con "costrutto" per il Comune di Follonica, ma soltanto per mettere il bastone fra le ruote e rallentare l’attività ordinaria del Comune. Ma secondo i due consiglieri non c’era la volontà di interrompere il pubblico servizio o di creare problemi agli uffici. Una tesi che è stata portata avanti dall’avvocato Voce del foro di Firenze, che ha assistito i due consiglieri Lynn e Pizzichi che alla fine hanno avuto la meglio: le accuse nei loro confronti sono state infatti archiviate dal giudice per le indagini preliminari Sergio Compagnucci su richiesta della Procura, durante l’udienza di ieri pomeriggio. Lynn (nella foto) e Pizzichi avevano presentato ben 41 interrogazioni. "Interrogazioni che sono state presentate però solo nell’interesse della collettività" hanno detto. "Molte di queste – ha detto l’avvocato dei Consiglieri – hanno spinto il Comune a produrre atti che alla fine hanno cambiato alcune cose". Il Pm Salvatore Ferraro ha chiesto dunque l’archiviazione, dopo le indagini che sono state portate avanti dai carabinieri che hanno richiesto tutta la documentazione ai consiglieri, ordinata proprio dal Gip.