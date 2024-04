Per la sicurezza comunicazione e comportamento

Il gruppo Crosa Service ha organizzato per venerdì 12 un interessante convegno sulla sicurezza che si terrà nella sala Allegri, ex Leopoldina, di Follonica. Si tratta dell’ottavo appuntamento del genere, organizzato da Crosa Service e che ha per titolo: "Sicurezza: Comunicazione e Comportamento".

Il Convegno avrà inizio alle ore 18 e terminerà alle 20; a seguire un buffet conviviale. Il tema centrale dell’iniziativa è quello che vede l’elaborazione e la collaborazione quali strumenti imprescindibili per la realizzazione di modelli di prevenzione efficaci rivolti ai lavoratori, così da assicurare una riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e una promozione continua della cultura della salute e sicurezza in azienda.

L’evento si ripete dal 2016 ed è diventato ormai un appuntamento strategico fondamentale per lo sviluppo e la crescita costante dell’azienda. In questa occasione verranno, infatti, messi in evidenza e analizzati i risultati ottenuti, che confermano la necessità di fare squadra per anticipare progetti di prevenzione che sappiano soddisfare i bisogni di sicurezza dei lavoratori, nei contesti in cui l’azienda opera. Come spiega il presidente del Gruppo Crosa Service Ivano Avanzini (nella foto): "Conoscere bene i rischi e mettere al centro il lavoratore nei progetti di prevenzione, sono le leve per garantire la salute e la sicurezza nel cantiere di lavoro, per concorrere alla riduzione degli infortuni e anche delle malattie professionali".