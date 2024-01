Pegaso arriva per un paziente e ne aiuta due

E’ atterrato per prestare soccorso ad una persona, è decollato con due pazienti a bordo. E’ quanto accaduto nella mattina di ieri quando "Pegaso" è stato attivato per raggiungere l’isola in seguito alla rischiesta di soccorso per un uomo di 81 anni che lamentava dolori al torace. Il personale sanitario, dopo un primo controllo, aveva deciso che sarebbe servito un accertamento in ospedale. Ma mentre si stavano svolgendo le operazioni di imbarco, davanti ai medici, accompagnata dai familiari, si è presentata anche una donna di 89 anni che poco prima era caduta accidentalmente in casa e aveva una sospetta frattura alla spalla. Non aveva ancora chiamato i soccorsi, ma aveva visto "Pegaso" e aveva deciso di presentarsi lì. Sono stati prelevati entrambi e portati in ospedale.