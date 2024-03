Pediatria. Donata barella speciale

Generosa donazione dell’associazione Finanzia & Friends alla Pediatria dell’ospedale Misericordia. E’ stata consegnata una barella per il trasporto interno, fatta su misura per i piccoli pazienti. La barella, del costo di circa 5000 euro, garantisce la movimentazione in piena sicurezza grazie a due alte sponde in materiale trasparente e ha la peculiarità di essere composta da parti colorate e decorata con disegni rappresentanti il sole e le nuvole. "Ringrazio Finanzia & Friends che ormai da anni ci offre un prezioso sostegno per la salute dei nostri piccoli pazienti – dice Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia –. Sono realmente ‘amici’ della Pediatria di Grosseto e anche adesso lo hanno dimostrato donando la barella pediatrica che va a rafforzare le azioni di umanizzazione delle cure".