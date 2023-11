Pd duro con il consigliere: "Pizzichi si dimetta. Vergognoso e pericoloso"

"Vergognosa e pericolosa. Così si può sintetizzare la posizione del consigliere comunale Daniele Pizzichi sulle allerte meteo e le conseguenti chiusure in via precauzionale delle scuole". Inizia così il Pd del Golfo che replica alle esternazioni del consigliere. "Su come amministrare e dare un futuro alla città possono esserci idee anche completamente diverse ma sulla gestione delle emergenze no – aggiunge il Pd – Non si può né speculare né strumentalizzare e su questo il consigliere Pizzichi è un maestro della banalizzazione di ogni circostanza. Il 18 ottobre si sono abbattuti su Follonica oltre 120 millimetri in poco più di un’ora. Non è stata una pioggia autunnale qualsiasi, ma una situazione fuori norma più grave di quella accaduta qualche giorno fa a Milano e che ha provocato l’esondazione del Seveso e ingenti danni. Come può, Pizzichi, sostenere che il problema siano le caditoie? Forse Pizzichi non si rende conto della pericolosità del fenomeno che abbiamo vissuto che ha causato oltre 3 milioni di euro di danni ad abitazioni ed attività della nostra città e cerca facile consenso proponendo ricette semplici (e totalmente inutili) per risolvere problemi complessi". Poi proseguono: "Il processo alle intenzioni sulla chiusura delle scuole non è accettabile da parte di chi ricopre incarichi pubblici e dovrebbe avere quel senso di responsabilità. Nelle due occasioni citate era stata emessa allerta arancione e se ci fossero stati eventi calamitosi in quei giorni e non fossero state adottate misure di accortezza e seguiti i protocolli, forse poteva esserci un epilogo diverso e drammatico. Amministrare significa assumersi la responsabilità delle decisioni, sulla base degli elementi tecnici in possesso, senza agire d’impulso andando dietro al consenso o per appartenenza politica e la tutela dei cittadini passa anche dal doversi "fermare" qualche giorno durante l’anno in caso di possibili eventi calamitosi avversi". Secondo il Pd "Pizzichi per rispetto di chi ha subito danni e non ha alcun bisogno delle false e facili analisi da lui proposte, ma di vicinanza e di un serio e quotidiano lavoro, dovrebbe dimettersi. Ci aspettiamo e aspettiamo anche una presa di posizione – chiudono – che marchi la distanza del centro destra follonichese dalle gravi parole di Pizzichi, a meno che questo centro destra locale non le condivida".