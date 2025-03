Pd all’attacco: "Come mai solo silenzi?"

Prosegue la polemica tra opposizione e maggioranza a Follonica sul caso della "doppia casa". "La richiesta di trasparenza avanzata in Consiglio Comunale dalla consigliera Francesca Stella e il relativo intervento di Primavera Civica, riguardano un tema di fondamentale importanza: gli amministratori rispettano le regole che impongono ai cittadini?". Inizia così la nota del Pd di Follonica sulla cosiddetta "Residenza Gate".

"Esistono casi di "doppia prima casa" che potrebbero configurare elusione fiscale? Domande legittime, che finora non hanno ricevuto alcuna risposta ufficiale – aggiungono – Se non ci sono irregolarità, come ci auguriamo, allora non si comprende il motivo di questo silenzio. Per fugare ogni dubbio, e garantire piena fiducia nelle istituzioni, chiediamo al sindaco Buoncristiani: smentisca o, in caso contrario, prenda i dovuti provvedimenti. La trasparenza – chiude il Pd – non è un optional, ma un dovere per chi governa. E ritardare risposte su un tema così delicato rischia solo di alimentare sospetti e sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale".