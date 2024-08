Paura al porto: fumo nero dal bar

Paura ieri mattina a Castiglione della Pescaia. Principio di incendio in un bar lungo il porto. Si sarebbe trattato di un cortocircuito ma alla fine non ci sono stati danni né tanto meno feriti. E’ accaduto in un bar che si affaccia sulla darsena del porto di Castiglione della Pescaia. Da un principio di incendio si sarebbe alzata in aria una nube di fumo nero che ha attirato l’attenzione di chi era lì, compresi i turisti che stavano trascorrendo il ferragosto a Castiglione. Così è partita la chiamata ai Vigili del fuoco di Grosseto che sono arrivati sul posto. I pompieri, indossando gli autoproduttori ad aria, hanno effettuato le verifiche del caso, individuando la fonte del principio di incendio, provvedendo a spegnerlo con acqua. Operate le operazioni, la squadra ha liberato i locali dal fumo con alcuni moto ventilatori.