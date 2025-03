Pattinatori sconfitto. Rischio serio playout

HOCKEY

Pessime notizie per il Circolo Pattinatori Grosseto: la squadra di Mariotti perde lo scontro salvezza a Sandrigo (3-2 il finale) e adesso rischia fortemente i playout. La gara si sblocca al 10’ grazie a un bel filtrante di Barragan per Cabiddu, il quale si accentra e supera Catatà con un tiro fortunoso. Al 18’ con una bella azione in velocità il vivace Cabiddu va a guadagnarsi un tiro di rigore. Il tentativo di Barragan finisce sui gambali del portiere spagnolo, ma il giocatore biancorosso riprende la pallina e la deposita in rete per il 2-0. A 5’ dalla fine Saavedra viene espulso e Brendolin trasforma la punizione con un alza e schiaccia. A 3’23 gli arbitri mostrano il blu anche a Cabiddu ma stavolta Fongaro ferma la conclusione di Brendolin. All’8 arriva un inaspettato pareggio di Moyano per il Sandrigo complice anche un erroraccio di Fongaro. Il Sandrigo perde Giovannini per un blu, ma Català intercetta la punizione del suo ex capitano. E Català si oppone anche alla punizione di prima di Sillero sul decimo fallo di squadra veneto. In inferiorità numerica il Sandrigo si porta addirittura in vantaggio con una veloce ripartenza di Moyano che s’infila nella difesa avversaria e batte Fongaro. Il Grosseto torna però in avanti alla ricerca del pareggio, ma Fongaro lo salva due volte. A 2’50 dalla fine il Sandrigo usufruisce di un tiro diretto, ma Moyano sbaglia. Il Grosseto prova a recuperare, ma è Sandrigo che festeggia un successo.