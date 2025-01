"Parlami di te". Presentazione al museo

Riprendono domani gli incontri organizzati dalla Società Dante Alighieri: alle 17, nel Museo di Storia naturale, Marco Di Giuseppe (nella foto) presenterà il suo ultimo libro "Parlami di te", del quale verranno letti brani da Laura Ormezzano e Simone Ciampi. La presentazione è a cura di Letizia Stammati.

Il protagonista del romanzo, Gabriele, fin da giovane, vive i sentimenti con grande maturità; attraversa come tutti gioie e delusioni, poi costruisce una famiglia, diventa padre, quindi la separazione lo costringe a reinventarsi e a cercare nuovi equilibri. Così, tra la sua ricerca di stabilità e la voglia di credere ancora nell’amore, Gabriele cammina in mezzo ai ricordi di un passato sempre presente e la promessa di un futuro che può ancora sorprendere, per trovare il suo posto nel mondo.

Il romanzo attraversa la vita e dà spazio all’interiorità dei personaggi, mettendo in luce il legame profondo che esiste fra Gabriele e sua madre, alla quale ha sempre dato protezione e sostegno.

Marco Di Giuseppe vive a Grosseto, dove lavora in una importante azienda italiana. Ha esordito in campo letterario con due romanzi fantasy, ovvero "Ipse- Il Risveglio degli Angeli" e "Disumani". Il suo terzo lavoro narrativo "A retromarcia sempre avanti" è una storia di vera amicizia fra quattro giovani, pur separati da mondi interiori differenti.