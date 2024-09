Parco veicolare: "Gestione più oculata"

Una gestione sempre più orientata all’efficienza nella gestione del parco veicolare aziendale. Sono queste le priorità che la Asl si è data per migliorare la flotta di veicoli che contribuiscono alla messa in opera delle azioni per la salute della cittadinanza: "Una buona gestione del parco auto – spiegano dalla Asl – permette di migliorare il lavoro del personale".

Dopo la cessione di 47 veicoli che ha generato un ricavo di oltre 100mila euro, si va verso una modalità più dinamica nella gestione del parco veicolare. Come spiega Nicola Falco, direttore dell’area gestione contratti servizi e farmaceutica, "per aumentare il livello di efficienza nella gestione del parco veicolare dobbiamo adottare nuove soluzioni. Da una parte cedere i mezzi obsoleti per recuperare risorse e orientarci verso il noleggio a lungo termine".