Energia verde per 22mila famiglie, inaugurato il parco fotovoltaico. Sorgenia investe alle Strillaie

Grosseto, 28 giugno 2025 – Inaugurato il parco fotovoltaico di Sorgenia alle Strillaie, uno dei più grandi e produttivi della Toscana. L’impianto occupa un terreno ritenuto idoneo dalla Regione di 40 ettari, adiacenti all’ex discarica. Si tratta di progetto da 32 MW di potenza installata in grado di produrre ogni anno 58 GWh di energia da fonte solare per soddisfare i fabbisogni elettrici equivalente a quelli di 22 mila famiglie, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di Co2 l’anno. L’impianto utilizza oltre 56 mila moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale che producono energia sfruttando sia la luce diretta che si riflette sulla parte superiore dei pannelli sia quella riflessa dal terreno o dalle superfici limitrofe sulla parte inferiore degli stessi.

I moduli scelti si caratterizzano per maggiore sensibilità alla luce: sono quindi in grado di produrre energia verde per un’ora in più al giorno rispetto ad altri modelli, anche in caso di giornate nuvolose. All’interno è presente un centro di monitoraggio e controllo che invia automaticamente ogni 15 minuti all’Energy Factory di Sorgenia le informazioni su produzione solare dell’impianto e irraggiamento. “La realizzazione del parco solare di Grosseto è per noi motivo di grande soddisfazione – ha detto Alberto Bigi, chief lnnovation & development officer – La perfetta sintonia con l’Amministrazione Comunale e la Regione dimostra come la collaborazione fattiva con gli stakeholder locali sia fondamentale per il successo di progetti innovativi come questo a beneficio dei territori e degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione”.

“E’ un passo concreto – ha aggiunto il sindaco Vivarelli Colonna – verso il nostro obiettivo di rendere Grosseto sempre più carbon free e carbon neutral. Il Parco delle Strillaie non è solo un impianto energetico: è simbolo della Grosseto che vogliamo costruire, moderna, verde e vivibile. Obiettivo al quale la nostra Amministrazione lavora con azioni concrete”. “Il parco solare è un risultato importante per la città di Grosseto dal punto di vista energetico, ma anche economico e turistico - commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione – La scelta di tecnologie all’avanguardia rende l’impianto moderno e innovativo: un investimento che guarda al futuro producendo ricadute positive già nell’immediato. L’illuminazione ’intelligente’ della ciclabile di Marina è poi un valore aggiunto di cui sia i cittadini che i tanti visitatori che in estate scelgono la Maremma potranno godere”.