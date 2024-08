Parco Ambientale in Laguna: "Pronta la bozza di legge"

Pronta la bozza di legge per l’istituzione del Parco Ambientale per la Laguna e del Consorzio che dovrà gestirlo. Ad annunciarlo il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro che già qualche settimana fa aveva portato avanti un sopralluogo in laguna.

"È lo strumento più adatto per evitare il ripetersi delle gravi emergenze, al contempo occorre prevedere un intervento di ristoro compensativo dei danni alle attività produttive e alla biodiversità".

Secondo la bozza di legge, a questi istituendi Enti sarà affidatala salvaguardia della laguna di Orbetello, la tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all’interno del Parco ambientale. Inoltre sarà onere del due organismi la gestione e manutenzione degli impianti come le imbarcazioni raccogli alghe e degli impianti di pompaggio. Tra le altre attività previste, l’escavazione dei fanghi, la gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, lo smaltimento delle alghe che si producono all’interno dei bacini lagunari, come anche il monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche e il mantenimento dell’ecosistema ambientale e la manutenzione delle sponde e dei canali.

Intanto, spiega il sindaco di Orbetello Andrea Casementi: "Da oltre una settimana in Laguna registriamo una situazione in miglioramento, la moria è terminata e, per questo, si sono concluse anche le operazioni di somma urgenza". D’altra parte: "L’emergenza dalla Regione va avanti e attendiamo indicazioni per la distribuzione dei relativi fondi messi per i ristori alle attività produttive che hanno subito danni".