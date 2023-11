Parco acquatico dell’anno. L’oscar del settore lo vince l’Acqua Village

Acqua Village Follonica è Parco acquatico dell’anno. Il premio, l’oscar del settore amusement italiano, è stato assegnato nel corso della 22° edizione dei "Parksmania Awards", evento dedicato ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement. Il premio è stato consegnato dallo staff della rassegna a Marcello Padroni, patron del brand Acqua Village che, assieme alla sua famiglia, è riuscito a rendere i parchi acquatici di Follonica e Cecina tra i più importanti d’Italia, investendo nello sviluppo delle due strutture, oggi veri e propri parchi acquatici a tema hawaiano. Innovazioni costanti, attenzione ai dettagli, cura dell’offerta, dall’accoglienza alle proposte food, e tanto impegno e dedizione hanno reso i parchi toscani unici nel loro genere. "Siamo orgogliosi del riconoscimento assegnato ad Acqua Village Follonica – dice Padroni – un premio che rende merito a tutti gli investimenti, economici ma anche personali, fatti in questi 23 anni di lavoro, da quel lontano 2000 quando fu acquisita la struttura a Follonica. Un premio che vogliamo dedicare al nostro team, a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano con noi, alla famiglia Acqua Village. Un premio che, come ho detto in occasione dei Parksmania Award, ci sprona a far sempre meglio".

L’Acqua Village dà lavoro a 80 dipendenti, di cui 18 annuali, altre 130 persone sono impiegate nelle attività notturne sempre a Follonica. E nel 2024 ci saranno altre grandi novità. "Ci congratuliamo con la direzione dell’Acqua Village Follonica per aver ottenuto il premio di Parco acquatico dell’anno – ha detto il sindaco Andrea Benini – Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento. Un riconoscimento che ovviamente porta lustro alla nostra città che da 23 anni ospita il parco acquatico. Grazie a Marcello Padroni e a tutto il suo staff per il lavoro svolto anno dopo anno per crescere e migliorarsi, riuscendo ad avere capacità di fare investimenti anche in tempi assai complicati, per cui sarebbe stato più facile ‘mettersi in difesa’ che rilanciare e guardare avanti".