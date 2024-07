Parcheggio, l’Asl pensa a una soluzione strutturale Dopo la denuncia sulle condizioni del parcheggio dietro l'ospedale Misericordia a Grosseto, l'Asl precisa che le manutenzioni non sono mai cessate. Sono in corso interventi per migliorare la situazione, incluso un possibile partenariato pubblico-privato.