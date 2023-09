Parcheggi e ormeggi. Ecco la società in house

MONTE ARGENTARIO

Una società in house del Comune per gestire gli ormeggi della Pilarella, i parcheggi a pagamento e i piccoli lavori sul territorio. Con l’avvenuta liquidazione di Argentario Approdi e Servizi spa l’amministrazione, con l’incaricato Maurizio Pica in testa, sta lavorando per la costituzione di una nuova società dell’ente che sia totalmente pubblica, a differenza di quanto avvenuto in precedenza con la partecipata che apparteneva per circa l’80% al Comune e il restante ai privati. Non solo, perché appunto la nuova società si occuperà di gestire i parcheggi a pagamento sul territorio, cosa che adesso è in mano alla Apcoa, che terminerà il proprio lavoro non appena il tutto sarà operativo. Infine, la società in house si occuperà di fare i piccoli lavori all’interno del comune, vista la necessità di velocizzare le procedure spesso farraginose nell’individuare ditte anche per le operazioni più piccole, prendendo di fatto il posto della Cooperativa S. Barbara anche per la cura del verde pubblico e dell’arredo urbano. "La società in house sarà esterna ma completamente di proprietà del Comune – dice il sindaco Arturo Cerulli –. Sarà simile ad Argentario Approdi, con la differenza che non ci sarà una quota privata come in precedenza, ma sarà totalmente pubblica. Come primo passo faremo un ramo di azienda particolare, chiamato ‘azienda speciale’, una branca del Comune che si potrà avvalere di personale esterno o per concorso. In grado di fare tutti i lavori che servono al Comune: tappare le buche, taglio del verde e piccole pulizie. Al momento, con un solo operaio, non possiamo intervenire in tempi rapidi, dovendo fare gare di appalto e altre procedure. Così invece potremo intervenire in maniera molto più rapida. E, ovviamente, anche la gestione degli ormeggi, così come ad esempio la gestione delle fortezze e tutto ciò che oggi diamo come piccoli appalti. Da rivedere anche la gestione dei parcheggi a pagamento e dei bollini. Insomma, sarà una crescita molto importante". Occorrerà comunque del tempo e del rodaggio. "Abbiamo già fatto l’atto di indirizzo in giunta – prosegue Cerulli – e speriamo di portarla a termine entro la fine dell’anno, prima dell’approvazione del nuovo bilancio preventivo del 2024. Il 2023 è un anno comunque transitorio, mentre il prossimo anno sarà quello sul quale ci misureremo per portare grosse novità. Ogni attività del prossimo anno sarà da decidere entro il 2023".

Andrea Capitani