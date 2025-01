Parcheggi all’ex depuratore. Via ai lavori per la riqualificazione

Via ai lavori per la rimozione di alcune piante nell’area del parcheggio dell’ex depuratore di Follonica, già oggetto di cantiere. La zona infatti è alle prese con un profondo restyling che restituirà un ambiente più vivibile ma soprattutto più fruibile per tutti coloro che ci passeranno. Alcuni alberi e siepi, come da progetto lasciato dalla precedente Amministrazione comunale a guida Andrea Benini, l’ex sindaco, saranno rimossi per motivi di sicurezza e di incompatibilità ambientale. Alberi che negli anni hanno lasciato uno strascico di polemiche da non sottovalutare.

Nell’area dell’ex depuratore di Follonica sorgerà dunque un parcheggio al servizio della città che, soprattutto in estate, diventerà ossigeno puro per turisti e residenti che da sempre sono alle prese con l’atavico problema dei parcheggi. La zona rappresenta un punto di snodo strategico tra tre quartieri della città, Cassarello, Senzuno e il Centro passando dal Petraia e dell’ex Ilva, cuore storico della città del Golfo. Proprio per questo motivo anche l’Urban Center – come cabina di regia - è stato interessato alla materia nell’ottica di una massima valorizzazione dell’area dell’ex depuratore, cercando di bilanciare servizi e verde, che sono poi il biglietto da visita anche per i turisti.

Al contempo il Comune della città del Golfo fa sapere che "sono in corso le valutazioni per preservare parte del verde e per mettere a dimora nuove piante – ha detto il sindaco Matteo Buoncristiani –, in modo da mantenere alcune caratteristiche della zona che meritano di essere tutelate, anche vista la posizione strategica dell’area, collegamento con il centro cittadino e passaggio nel cuore dell’ex Ilva". "L’argomento – ha aggiunto invece l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti – è stato affrontato anche in sede di Urban Center e l’obiettivo è andare a valorizzare alcuni aspetti che il progetto iniziale non prevedeva, definendo delle migliorie, soprattutto a livello di verde, che inizialmente a nostro parere era stato un po’ sacrificato".