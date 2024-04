Parcheggi a tariffe agevolate

Il comune di Castiglione della Pescaia ha rinnovato il servizio di abbonamento per il pagamento dei parcheggi nelle aree di sosta custodite e nei parcheggi a parcometro, annuali e stagionali, con tariffe agevolate per residenti e lavoratori sul territorio comunale. Residenti e lavoratori nel Comune 7 euro giornaliero; 25 euro settimanale; 40 euro quindicinale; 60 euro mensile; 350 euro semestrale. Non residenti: 12 euro giornaliero, 40 settimanale; 60 quindicinale; 120 mensile; 500 semestrale. I parcheggi sono in piazza Ponte Giorgini, via Roma, piazza Pascoli, piazza Garibaldi. I parcheggi stagionali: via Della Torre, via Vittorio Veneto, viale Tirreno, una porzione di Piazzale Salebro, località Rocchette, Via Del Castello e quello di Via Cala Del Pozzo nella frazione di Punta Ala.