Parcheggi, 70 posti al giardino Iacovacci, poi via ai nuovi bandi

Una settantina di posti auto in più al giardino Iacovacci, poi via ai bandi al capannone Varoli e all’ex Aeronautica. La nuova giunta guidata da Arturo Cerulli si è già messa al lavoro per dotare Porto Santo Stefano di nuovi parcheggi in vista della stagione estiva. In questi giorni i residenti hanno notato una ditta al lavoro nell’area dell’ex cinema demolita negli anni passati e rimasta nel tempo un groviglio di erbacce inutilizzato. Gli operai stanno spianando e posizionando del terreno e della ghiaia nel terrazzamento più vicino alla piazza delle Meraviglie, dove tra qualche giorno sarà possibile accedere per lasciare la propria auto. In questo modo sarà possibile quindi aumentare i posti nell’area turistica, vicino via del Molo. "Così sistemeremo anche la circolazione per la passeggiata sul molo – commenta il primo cittadino –. Avremo una settantina di posti auto in più che in centro faranno la differenza. Appena sono stato eletto mi sono messo subito al lavoro per utilizzare l’area, siamo d’accordo con la proprietà. Poi vedremo con loro cosa sarà possibile fare in quella zona in futuro, intanto la utilizziamo per far parcheggiare le persone". Di fronte al porto c’è poi da riaprire il parcheggio a pagamento del Capannone Varoli, la cui concessione è scaduta lo scorso 8 maggio. E anche l’ex Aeronautica permetterà di recuperare molti posti auto soprattutto per l’estate. "Stiamo preparando un bando per tutte e due le aree – spiega –. Per il capannone Varoli non è possibile fare una proroga sulla precedente concessione perché veniva erogata da Argentario Approdi, quindi a breve sarà indetta una nuova gara per la gestione del parcheggio in vista della stagione, quanto prima va riaperto. E così sarà fatto all’Aeronautica, dove sempre tramite gara verrà individuata una ditta per la gestione di qualche centinaio di posti, dovremo comunque visionare bene la zona. Insomma, ci stiamo muovendo per migliorare la situazione parcheggi". Andrea Capitani