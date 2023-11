Papillomavirus, due giorni di vaccinazione

Oggi è la Giornata mondiale per l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina. Un appuntamento importante per sensibilizzare la popolazione sulla necessità della prevenzione e l’importanza di vaccinarsi contro il Papillomavirus (Hpv), responsabile di infezioni che provocano lesioni che possono trasformarsi in forme tumorali al collo dell’utero. "Nel mondo occidentale il numero dei casi e quello dei decessi continuano a diminuire – dichiara Roberta Di Rocco (nella foto), Uoc Oncologia medica del Misericordia di Grosseto – grazie soprattutto al Pap-test e successivamente al test per la ricerca del Papillomavirus (Hpv), entrambi efficaci per la diagnosi precoce". La Regione promuove un Open Day di vaccinazione contro il Papillomavirus venerdì 24 e sabato 25 a cui aderirà anche l’Asl Tse: venerdì 24 i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale offriranno la vaccinazione nei loro ambulatori, mentre sabato 25 in occasione dell’Open Day saranno i Centri vaccinali delle Asl toscane a somministrare la vaccinazione, senza necessità di prenotazione. In Maremma (orario continuato 12-18) ecco dove: a Grosseto al Centro vaccinale di Villa Pizzetti, (via Cimabue) a Orbetello all’ospedale S. Giovanni di Dio.