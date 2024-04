Paolo Rossi al Salvini, è sold out La stagione teatrale "Incontri" a Pitigliano si conclude con lo spettacolo "Stand up Classic" di Paolo Rossi, che ha registrato il tutto esaurito. Rossi porta in scena una rivisitazione non convenzionale dei classici, con libere associazioni tra passato e presente. L'importanza di raccontare storie dal vivo è sottolineata come un conforto laico per il pubblico.