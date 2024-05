Paolo Pisani presenta il suo libro ‘Volevo fare il pornostar’

Oggi alle 17.30 sarà presentato alla Galleria Ticci, (via Andrea da Grosseto, vicino alla chiesa di san Francesco), a Grosseto il libro "Volevo fare il porno star" di Paolo Pisani, edito da Innocenti Editore di Grosseto. Interverranno alla presentazione, oltre all’autore Paolo Pisani, Vinicio Serino, antropologo, Gabriele Baldanzi, giornalista e Stefano Innocenti, editore. Verranno lette parti del libro dagli attori Nicola Draoli dei "Teatranti" e Laura Sbrana Adorni della compagnia laboratorio "Ridi pagliaccio". Parteciperà all’evento anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il ricavato della vendita dei libri sarà interamente devoluto alla Lega del Filo d’Oro. Paolo Pisani, torna per la Collana "Il GrilloTalpa" della Innocenti Editore con il suo "Volevo fare il porno star". "Un libricino nato quasi per caso da una idea serale. "Di lui cosa dire – dice l’editore Stefano Innocenti – o meglio che cosa aggiungere a quanto già noto e riportato nelle sue precedenti pubblicazioni? Nonostante il tempo che passa, lui ha sempre voglia di mettersi in gioco e scherzare".