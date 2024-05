Paola Venturini al "Guitar Show"

Paola Venturini, la nota bassista e cantante maremmana, ha partecipato come ospite al prestigioso Guitar Show di Padova, evento dedicato alla chitarra e al basso.

L’artista maremmana è ormai un’icona italiana per il basso elettrico e non solo. Stimata endorser per marchi stranieri ed italiani di strumenti musicali ha partecipato all’evento fieristico di Padova per Aria Bass, firma giapponese di bassi e chitarre, nonché per Kremona Guitars, marchio europeo di chitarre acustiche e classiche di cui rappresenta un modello acustico ed uno classico-flamenco.

Lo stand che ha ospitato Paola Venturini è la prestigiosa azienda italiana di importazione strumenti Aramini strumenti musicali di Bologna con cui l’artista maremmana collabora attivamente dal 2007.

Durante l’evento la musicista maremmana ha avuto proposte didattiche ed artistiche che la rendono ancora più presente sul panorama musicale italiano ed internazionale.

Nel periodo del Guitar Show è uscita inoltre la mensilità della rubrica di basso elettrico che Paola Venturini scrive sulla rivista Guitar Club, dove ha trattato lo sviluppo del blues e la costruzione di linee di basso nel genere rock’ roll.