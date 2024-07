Pancole, sagra e bici. Escursione con la Fiab e poi tutti a cena

Torna l’appuntamento con una delle sagre più gustose della Maremma e Fiab Grosseto Ciclabile, propone la classica pedalata in notturna per gustare le prelibatezze della cucina casalinga maremmana della Sagra della lasagna di Pancole. Appuntamento venerdì alle 19 a Pancole (lunghezza 25 chilometri, fondo asfalto e strade bianche, obbligatorie luci idonee alla marcia notturna su strade non illuminate). Al rientro dall’escursione, sarà possibile cenare alla sagra. Prenotazione obbligatoria: telefonare al 333-1026865 (Lucia).