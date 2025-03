Pallavolo ’Peri’ in casa senza Bacci. C’è da affrontare il Trestina

VOLLEY

Turno casalingo per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che in formazione rimareggiata ospita il Trestina Volley per la diciottesima giornata di B2 femminile di volley. "Purtroppo abbiamo un infortunio a Bacci, che già era scesa in campo in condizioni non perfette. Starà fuori 15 giorni. Saremo in emergenza, modificheremo il modulo di gioco – precisa coach Rossano Rossi -. L’idea è spostare Tocci in banda e portare sù Balestri. Poi vedremo durante la gara se faremo qualche altra variazione. Siamo in una fase particolare, qualche punto dobbiamo portarlo a casa e non possiamo cullarci sui due punti di vantaggio che abbiamo sulla zona retrocessione. Non possiamo pensare di vincere tutti gli scontri diretti, dobbiamo fare punti anche con qualche big. Dobbiamo arrivare agli scontri diretti con qualche punto raccolto nelle prossime tre gare. Trestina ci battè all’andata, eravamo al completo. Ora siamo senza qualche giocatrice. Dovremo battere bene e difenderci a muro".

A Grosseto arriva la seconda della classe per una sfida difficile e molto proibitiva, ma le grossetane quest’anno hanno abituato a qualunque risultato possibile. La formazione grossetana ha bisogno di punti per lasciare la parte bassa della classifica e non essere risucchiate fra le squadra che lotteranno per salvarsi. Arriva un Trestina agguerrito e in piena lotta per la promozione, in corsa con Magione, primo in classifica con 48 punti. Servirà la migliore prestazione forse dell’anno, visto che la formazione grossetana è alle prese con le defezioni.

L’infortunio a Francesca Bacci, che la terrà lontana, dal campo per almeno due settimane e che costringe il tecnico biancorosso a cambiare formazione. Quella contro Trestina non sarà l’unica gara che la Pallavolo Grosseto dovrà giocare contro squadre di alta classifica nelle prossime settimane di campionato, prima di arrivare agli scontri diretti che serviranno per salvarsi.