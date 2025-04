Pallavolo Grosseto sconfitta dal Volleyrò Casal de Pazzi: salvezza a rischio

Brutta sconfitta in ottica salvezza per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri a Roma. La formazione femminile di B2 allenata da Rossano Rossi ha perso 3-2 sul campo del Volleyrò Casal de Pazzi Roma. Era una partita da vincere in otticca salvezza, e invece la giovane formazione romana – composta da under 16 – ha fatto valere le proprie qualità. Romane avanti di due set, poi riprese dalle grossetane che però hanno pagato lo sforzo per poi andare a perdere al quinto set.

E’ stata una partita davvero emozionante, una battaglia. Dopo un inizio in discesa, con i primi due set vinti dalle dalle padroni di casa, le grossetane hanno tentato di ribaltare il risultato, ma il Volleyrò ha tirato fuori grinta e cuore, conquistando una vittoria al tie-break per 3-2 (26-24, 25-17, 20-25, 19-25, 15-9). Un successo che dimostra la tenacia e il carattere di questa squadra, capace di superare le difficoltà e di lottare fino all’ultimo punto. Passo falso della Pallavolo Grosseto che guadagna un punto in classifica salendo a quota 24 punti, con Volelyrò che accorcia a meno due dalle grossetane.

Sconfitta esterna a Rosignano per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di serie D femminile la giovane formazione allenata da Rossano Rossi ha perso nettamente 3-0 (25-10, 25-15, 25-15) in un confronto che già alla vigilia appariva proibitivo. Le grossetane infatti sono una squadra composta da under 16. Guest Care Rosignano vince, come da pronostico, la partita con le giovanissime del Luca Consani Grosseto.

Per l’occasione i coach Onorati e Rossi hanno convocato Adele Lazzerini, classe 2010, per sostituire Emma Saggini assente. La gara, come si evince dai parziali, è stata a senso unico e gli allenatori hanno fatto ruotare tutte le atlete a disposizione dando più spazio a chi durante il campionato ha giocato meno e tutte si sono ben destreggiate in campo. Tra le giovanissime da segnalare il debutto di Adele Lazzerini alla fine del primo set che ha fatto anche un punto e bene anche Letizia Landi, classe 2009 che ha giocato tutto il terzo set mettendo punti a referto.