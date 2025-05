Pallavolo Grosseto inizia il playout salvezza contro Roma 7 Volley

VOLLEYE’ l’ora della verità per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Inizia oggi il playout salvezza del girone H di serie B2 femminile. Dentro o fuori per la formazione femminile di Rossano Rossi che oggi alle 16 sarà sul campo del Roma 7 Volley per la prima gara della sfida salvezza. La vittoria della scorsa settimana a spese della Fenice Roma ha permesso alla grossetane di scavalcare in classifica Roma 7 Volley e di conquistare la possibilità di giocare gli spareggi salvezza. Grazie al migliore piazzamento in classifica, le maremmane giocano il primo confronto in casa della formazione laziale oggi, sabato prossimo ci sarà gara 2 a Grosseto. In caso di parità tra sconfitte e vittorie si giocherà il "Golden Set" sulla distanza dei 15 punti. Un "Tie Break" finale che deciderà, chi sarà salvo e al contrario chi sarà condannato alla retrocessione. Coach Rossano Rossi vincendo nel turno finale del girone ha evitato la retrocessione diretta, ma ora avrà due delicatissime partite per provare a centrare la salvezza. Durante la stagione regolare la Pallavolo Grosseto aveva già vinto in maniera abbastanza netta a Grosseto per tre set a uno. A Roma, le grossetane persero 3-2 al termine di una partita ricca di episodi. Infatti le ragazze di Rossi, avanti 2-1 fallirono la bellezza di sei match point. "Sono confortato dalla bella vittoria contro la quarta in classifica La Fenice Roma – ha spiegato Rossi alla vigilia -, ma mi preoccupa il fatto di giocare la prima gara in casa di Roma 7 Volley. Partire bene vorrebbe dire giocare in casa nostra in modo più tranquillo e ci darebbe più fiducia". La squadra di Grosseto sarà seguito dal pubblico: infatti la società si è organizzata per mettere a disposizione un autobus completamente gratuito per i tifosi che vorranno seguire la squadra nella trasferta laziale.